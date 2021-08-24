Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии «спящих ячеек» «Аль-Каиды», ИГИЛ и других международных террористических групп, но речь не о «Талибане».

«Если говорить о «спящих ячейках», то это не о талибах. Руководство движения «Талибан» ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня, и не имеет планов внешней экспансии», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии «спящих ячеек» талибов в Киргизии.