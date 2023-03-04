Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли совершил визит на американскую военную базу в Сирии, который ранее не анонсировали. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в рамках поездки Милли планирует оценить почти восьмилетние действия Вашингтона по борьбе с «Исламским государством», а также деятельность по защите американских военных в республике.

Сам глава Комитета начштабов ВС США подчеркнул, что США и их партнеры в лице сирийских курдов «добиваются прогресса в том, чтобы нанести долгосрочное поражение группировке ИГ». Милли также ответил на вопрос об оправданности американской миссии в США с точки зрения риска и связал ее с безопасностью страны и ее партнеров.

«Если вы считаете, что это представляет важность, то мой ответ — да», — заключил Милли.