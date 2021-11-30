В понедельник, 29 ноября, состоялось совещание в Федерации дзюдо Азербайджана, на котором был представлен новый советник президента Федерации дзюдо Азербайджанской республики Натик Багиров. Это было правильное, своевременное решение нового главы Федерации дзюдо, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева.

Как стало известно #, в круг обязанностей советника президента Федерации дзюдо Азербайджанской республики входит полная курация спортивной деятельности данной федерации, контроль за учебно-тренировочным процессом во всех сборных командах, мужской и женской, начиная от юношеской и заканчивая взрослой.

Натик Багиров — наш знаменитый соотечественник, проживающий долгие годы в Республике Беларусь и возглавляющий на протяжении многих лет Азербайджанскую Диаспору в Беларуси. Многократный чемпион мира и Европы, а также призер этих соревнований по дзюдо и самбо, заслуженный мастер спорта республики Беларусь, кавалер ордена «Шохрат» Азербайджанской республики. С его назначением специалисты связывают надежды на возрождение дзюдо в нашей стране, на достижение отечественными дзюдоистами больших побед на самых знаковых соревнованиях, от Олимпиады до чемпионатов мира и Европы.