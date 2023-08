В связи с авиакатастрофой, в которой погиб Евгений Пригожин и другие руководители ЧВК «Вагнер» возникло много версий случившегося. В основном конспирологического свойства. От технической неисправности до имитации Пригожиным своей гибели.

Разбирать их, только время терять. Последуем за древнеримским юристом Кассианом Лонгином Равиллой, который рекомендовал судьям при разборе дела всегда искать, кому может быть выгодно данное преступление.

Знаменитые вопросы — cui prodest? cui bono? — кому выгодно? стали широко известны после речи «В защиту Милона», произнесенной римским государственным деятелем, писателем и оратором Марком Туллием Цицероном.

Тут же стал известен ответ на приведенные вопросы. Его в концентрированном виде дал президент США Джо Байден. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что there is not much that happens in Russia that Putin’s not behind — в России мало что происходит (случается), за чем бы не стоял Путин.

На этот раз российская власть действовала демонстративно и даже не пыталась как-то обелить начальника государства российского. Наоборот даже невнятные отрицания только подчеркивали, кто и зачем устроил гибель Пригожина.

Наоборот функционал показного выпячивания заказчиков и исполнителей преступления, как бы не относиться к личности Пригожина и его подельников, играл не менее важную роль в причинах поступка российских власть имущих.

Если ответы на вопросы cui prodest? cui bono? в первом приближении получены, то вполне обосновано рассмотреть проблему последствий произошедшего. Здесь возникает многослойная композиция из разных, иногда внешне не связанных компонент. Все они достаточно важны и порядок их перечисления не всегда соответствует важности или значительности.

Во-первых, ЧВК «Вагнер» превратилась в самостоятельную вооруженную конструкцию, лояльность которой обнулилась после попытки мятежа в конце июня. Тем известная ранее опасность потери государством монополии на насилие приобрела реальные очертания.

Дело даже не только в самом факте мятежа, хотя для Путина и этого вполне достаточно. Проблема в том, что подобные примеры заразительны. И нет гарантии, что подобные неуправляемые властью и нелояльные структуры могут попытаться учесть прошлые ошибки и действовать более решительно и настойчиво.

Отсюда несколько хаотические попытки либо расформировать ЧВК «Вагнер», в частности, лишая ее финансирования и тяжелого вооружения, либо перевода основной части боевиков в Африку и Сирию.

При всей внешней привлекательности последнего, опасности это не устраняло, а только отодвигало. В любой момент взбунтовавшиеся по разным поводам боевики могли вернуться и снова поставить власть в положение, грозящее ее свержением.

В какой-то момент было решено действовать жестко и ликвидировать не только Пригожина, но и все руководство ЧВК «Вагнер».

Во-вторых, не менее важны и финансовые аспекты, вытекающие из деятельности Пригожина в Африке. Там он не только пытался стать самостоятельной фигурой, но и контролировал значительные потоки золота, урана и других важных с ликвидной точки зрения полезных ископаемых.

В какой-то момент это вошло в противоречие с политическими целями Кремля. Двух начальников от России в Центрально-Африканской Республике, Мали, Мозамбике или Гвинее быть не может. В политическом и финансовом отношении. Странно, что достаточно опытный в таких вопросах Пригожин этого не понял или не учел.

В-третьих, демонстративно сбитый самолет — наглядный сигнал близким и периферийным элитам, что прощается многое, но нелояльность будет наказываться самым жестким образом.

Для Путина это всегда было важно, а данный момент особенно. В связи с неудачным ходом войны с Украиной, многочисленными санкциями и всего того, что это сопровождает, очень многие в элите напряглись. Не то чтобы они уже строили заговоры, до этого еще далеко, но наглядный урок последствий нелояльности им преподать не мешает. Как говорится, во избежание и дабы.

В-четвертых, среди околокремлевских группировок разгорается борьба за наследство Пригожина. Чем сильнее они вовлекаются в противостояние друг с другом, тем Путину выгоднее. Он остается над схваткой и может контролировать процесс.

Однако у этого есть и другая сторона. Обязательно будут обиженные, которым что-то не удалось. Их заранее предупреждают, чтобы и подумать не могли о чем-то подобном сделанным Пригожиным в июне.

Здесь нам необходимо перейти к влиянию гибели Пригожина на так называемую Z-патриотическую часть общества и отдельно на поведение оставшейся части боевиков ЧВК «Вагнер».

Глава ЧВК пользовался достаточной популярностью не только среди приверженцев войны с Украиной и других турбо патриотов. У него была серьезная медиа империя, за которую, кстати, тоже развернулась нешуточная борьба.

Боевики потеряли свое руководство и в данный момент серьезно разобщены. Они стараниями противников Пригожина разделены на четыре неравные части.

Первая — подписавшие контракт с Министерством обороны и его структурами типа «Редут». Таким все равно, как в известном анекдоте, то ли наступать бежать, то ли отступать бежать, но деньги должны платить.

Вторая — уходящие в Африку. В разных структурах, в том числе не российских, а местных. На тех же условиях.

Третья — ушедшие на условную пенсию, получившие все положенные выплаты и теперь ведущие жизнь на гражданке.

Четвертая — остаются в Беларуси и тренируют местных спецназовцев. Их очень мало, так как Лукашенко может платить устраивающее их содержание только очень небольшому числу инструкторов.

Пригожин пользовался популярностью в армии, особенно в той, которая сейчас ведет войну в Украине. Он сумел создать себе образ эффективного военного менеджера, хотя таковым не являлся. Настоящим военным руководителем был Уткин, но он погиб в том же самолете. Не сказать, что это имеет непосредственное значение для ситуации внутри России, но уровень недовольства все-таки повысит.

И, наконец, Z-патриоты, стон которых раздается до сих пор. Вроде бы словеса и только. Однако не стоит их недооценивать. Они в той или иной мере чувствуют себя преданными, им нанесен удар ножом в спину. И нет сомнений, что это власть. Ее и так не слишком любили, но теперь острые углы стали еще острее. Здесь возникает питательная среда для формирования в общественном мнении ощущения предательства, ведущего к близкому военному поражению.

Отметим два очень важных события. Уже через 20 минут после сообщения о крушении самолета с Пригожиным его служба безопасности из офиса в Санкт-Петербурге буквально испарилась, но прихватила с собой компьютеры, ноутбуки и все носители архивной информации.

Боевики ЧВК «Вагнер» заявили, что проведут собственное расследование причин катастрофы.

Соединим эти два события. Общим местом стало утверждение, что Пригожин очень много знал. В первую очередь о фактах не только междоусобной войны группировок, но и о финансовых потоках и спрятанных наличных средствах. Не в России, а в Африке и других странах. О банковских счетах и говорить не стоит. Их очень много.

Отсюда следует, что есть очень много компромата на серьезных людей в России. Не факт, что он сейчас будет вброшен в информационное пространство, но кто даст гарантию, отсутствия их передачи западным и даже украинским спецслужбам. Хотя кое-что в открытый доступ тоже может попасть. Пусть не сейчас, но, как обычно, в самый неподходящий для власти момент.

Иначе чего так спешили деятели пригожинской службы безопасности. Они-то точно знали, какая взрывная информация есть в компьютерах, ноутбуках и прочих носителях.

Теперь о так называемом расследовании вагнеровцами причин авиакатастрофы. Навряд ли они в этом преуспеют. Однако негативный общественный фон создать могут.

И все это накануне так называемой избирательной кампании. Дело не в том, какие проценты поддержки Путина нарисуют в избирательных комиссиях. Пример белорусских протестов лета-осени 2020 года показал, что это не аргумент в поддержку власти, как Лукашенко, так и Путина, а может превратиться в свою противоположность.

Ухудшающееся внутреннее положение, финансовые проблемы в виде прогрессирующего дефицита бюджета и падения курса доллара и евро может отвернуть от власти значительную часть избирателей.

Они может, и не выйдут на улицу с протестами, но и пальцем не пошевелят для поддержки власти. Недовольство начнет выливаться в местное противостояние. Где-то дорогу не сделали и обозленные граждане пришли к местной администрации, а где-то, как в Дагестане, начнут дороги перекрывать из-за отсутствия электроэнергии или роста цен на бензин и его физического отсутствия на АЗС.

В какой-то момент количество местных протестов и недовольства перерастает в известные события. В конце концов, революция в России в феврале 1917 года произошла из-за мелкого события, когда в лавках на окраине Петербурга не оказалось хлеба, хотя в стране в целом его было достаточно. Из всех стран, участвовавших в Первой мировой войне, тогда только в России не была введена карточная система на продовольствие.

Как забеспокоилась власть, когда в некоторых регионах начались перебои с бензином. Кризиса не случилось, но к нему приблизились вплотную. И таких тонких мест в России становится все больше.

В ближайшей перспективе элиты сгруппируются вокруг Путина. Им сигнал инцидента с Пригожиным вполне понятен. Однако уже в среднесрочном периоде ситуация может сильно измениться. Кто-то найдет свой modus operandi.

И тогда начнут проявляться все те проблемы с боевиками и настроениями в армии, которые и составят для режима прямую опасность.