Президент России Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к нации. Во время выступления Путин признал гибель военных летчиков в ходе мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее официальных подтверждений этой информации не было.

«Мужество павших летчиков уберегло Россию», – сказал Путин.

По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную. При этом Путин поблагодарил наемников, которые «приняли единственно правильное решение» и «остановились у последней черты». Он предложил им заключить контракт с Минобороны России, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

«Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал Путин.

Президент заявил, что шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по его указанию с начала событий 24 июня.

«Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, [дать] понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и [дать понять,] к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», – отметил Путин.

Президент считает, что решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества России. Он также выразил признательность Александру Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации». (svoboda.org)