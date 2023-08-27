Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщили в ведомстве.

В списке, который ранее публиковала Росавиация, находились Пригожин, а также два его заместителя: Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. Вместе с ними летели «вагнеровцы» Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Кроме того, на борту находились три члена экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и стюардесса Кристина Распопова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Embraer Legacy 600 потерпел крушение 23 августа при перелете из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал рядом с деревней Куженкино, в 50 км от резиденции президента Владимира Путина.

По данным Financial Times, самолет был сбит российской системой ПВО. Рядом с местом крушения стоят четыре дивизиона С-300. Спустя сутки эту версию повторили чиновники США, с которым говорило Reuters. Однако позже в Пентагоне заявили, что спутники не зафиксировали пуска ракеты. Согласно предварительным оценкам американской разведки, причиной авиакатастрофы стал преднамеренный взрыв.

Источник РБК в правоохранительных органах отмечал, что следствие рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Британская разведка подозревает в причастности к смерти Пригожина генерал-майора Андрея Аверьянова, предположительно ответственного за отравление в Солсбери в 2018 году.

Западные и американские чиновники полагают, что приказ ликвидировать Пригожина отдал Путин, который таким образом отомстил за июньский мятеж, заставивший его выглядеть слабым и беспомощным на 23 году своего правления.

«Исторически Путин предпочитает «холодную» месть. Так что способ и время гибели Пригожина неудивительны. Многие, включая меня, думали, что его дни сочтены. Вокруг упомянутого имени (Аверьянов) ведется много разговоров. Это тоже неудивительно», — заявил бывший сотрудник британской разведки.

Сам российский президент хранил молчание сутки перед тем, как прокомментировать крушение самолета. Он выразил соболезнования близким всех погибших и указал на «серьезные ошибки» Пригожина, назвав его «человеком сложной судьбы».