Германия сняла с обсуждения вопрос отправки военных в Украину по завершении войны с Россией, пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве. Вместо этого Берлин решил сосредоточиться на финансировании ВСУ. По данным издания, канцлер Фридрих Мерц выразил готовность послать немецких солдат для контроля за соблюдением мира после саммита в Вашингтоне с участием президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа. В том числе обсуждался возможный мандат. Однако когда стало понятно, что президент России Владимир Путин не собирается встречаться с Зеленским, Мерц и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль пришли к выводу, что Кремль хочет продолжать войну.

В связи с этим отправка немецких войск для наблюдения за прекращением огня больше не рассматривается «до дальнейшего уведомления». Ситуация изменится, только «если Трамп предпримет какие-либо действия» или «Путин прекратит свою агрессивную войну». Однако, по словам правительственного чиновника, в настоящее время признаков ни того, ни другого нет. В целом в кабмине сомневаются, что развертывание западных сил в Украине по гарантиям безопасности все же состоится, особенно после того, как Трамп отказался выделить американских солдат для этой миссии. По данным источников, Германия намерена и «дальше укреплять украинские вооруженные силы в случае прекращения огня, чтобы удержать Россию от нового нападения». Также Берлин покроет часть расходов на выплаты ВСУ и будет развивать совместное производство оружия, в том числе при поддержке немецких компаний.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия стремится увеличить армию с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч к 2031 году, поэтому ей может не хватить солдат еще и для Украины.

Участие в миротворческой миссии обсуждают более 30 стран в рамках «коалиции желающих», возглавляемой Францией и Великобританией. Называлась цифра в 30 тысяч военных. Но в некоторых европейских столицах считают такое развертывание слишком рискованным, поэтому достаточного количества войск, необходимых для удержания России от повторной агрессии, не набирается, писала The Times.

В том числе скорректировала свои планы Великобритания, которая теперь собирается обеспечивать воздушную безопасность над западной Украиной, обучать ВСУ и обезвреживать мины в Черном море. Всего, по данным источников Bloomberg, готовность послать войска выразили около 10 стран, в том числе Франция. В свою очередь США обещали обеспечить поддержку контингента, которая будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами и поставку вооружений с акцентом на средства противовоздушной обороны. Также Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность привлечения американских частных военных компаний (ЧВК). (moscowtimes.ru)