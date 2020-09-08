Германия, Беларусь, Навальный

История с Навальным приобретает все формы межгосударственного скандала. С каждым днем заявления исходящие из Берлина становятся все более жесткими, и ведущие европейские политики говорят примерно в таком же ключе. В заявлении правительства ФРГ использован оборот wurde der zweifelsfreie Nachweis — стало неопровержимым доказательством. Выражения вероятно, может быть, предположительно не используются. Никакой модальности, четко и непреложно. Есть неопровержимые доказательства и все тут.

Ангела Меркель физик по образованию и защитила докторскую диссертацию по теоретической химии. Она самостоятельно может разобраться в материалах по химическому отравлению Навального. Ее в этом отношении не обманешь, и она прекрасно знает, что говорит.

Возникает вполне обоснованный вопрос. Все эти заявления и угрозы адекватного ответа носят вербальный характер или за ними последуют вполне конкретные действия. Похоже, что Запад занял выжидательную позицию, но в то же самое время постоянно наращивает давление и степень угроз.

В Германии развернулась политическая дискуссия относительно глубины и широты санкций. В частности, в первую очередь речь идет о судьбе газопровода «Северный поток 2».

Германии этот газопровод по большому счету не нужен, если ограничиться проблемой ее обеспечения газом. Страна имеет достаточное количество диверсифицированных источников и практически может обойтись без российского газа через спорный газопровод. Другой вопрос, что эта труба дала бы некоторый импульс бизнесу в регионах на северо-востоке Германии и это уже фактор внутренней политики, который всегда учитывается в демократических государствах.

Второй не менее важный внутриполитический фактор имеет финансовое измерение. В строительство были вложены достаточно большие деньги многими немецкими фирмами и в случае отказа от дальнейшего строительства они забросают правительство судебными исками из-за финансовых потерь.

Суды в Германии независимые и какое они примут решение, предсказать никто не может. Вот что точно можно предсказать так крайне негативную реакцию бюргеров в случае оплаты исков из федерального бюджета. Идти на такой риск при приближающихся выборах в бундестаг навряд ли захочет хоть один немецкий политик. Даже Ангела Меркель, хотя она и уходящая фигура.

Именно поэтому в Москве уверены, что газопроводу ничего не угрожает с этой стороны. У его строительства другие проблемы и очень большие. До сих пор «Газпром» не нашел корабля с соответствующим оборудованием, чтобы дотянуть трубу до берега. И это та проблема, за которую могут попытаться зацепиться осторожные политики в Берлине. Стоит ли вводить санкции против «Северного потока 2», если его все равно Россия не может достроить. Как у Ходжи Насреддина, то ли с шахом, то ли с ослом, но что-то случится.

С другой стороны спорный газопровод для Москвы и для Путина лично имеет символическое значение. Даже если труба останется совершенно пустой, как ныне «Турецкий поток», все равно балтийский газопровод необходимо достроить назло всем врагам.

В этом смысле отказ Германии от его дальнейшей прокладки означает, во-первых, тяжелейший символический удар и, во-вторых, личное оскорбление Путина. С этого момента Берлин перейдет в разряд таких врагов, что США, Украине, странам Балтии останется только поправлять белые нимбы.

Есть еще одно обстоятельство. В Москве все время говорят, что прокладка газопровода стоила $8-10 млрд, но на самом деле эту цифру следует увеличить в 10-12 раз с учетом прокладки коридора до балтийского побережья. Это же касается и «Турецкого потока». Там затраты по территории России несколько меньше, но все равно велики.

Если проект Германия закроет, то возникает вполне обоснованный вопрос об оплате убытков. В стране и так с деньгами все хуже, а тут такие потери. Сразу и второй вопрос: кто виноват? Ответ, что Меркель, американцы и вообще враги не очень успокоит граждан.

В Москве прекрасно понимают, в какую историю вляпались, а Европа ждет дальнейших действий. Нет, не начала расследования, никто его проводить не будет. Кремль стал в позицию полного отрицания и с нее не свернет.

Все ждут, как будут развиваться события в отношении Беларуси и Украины. Если Москва решится на вторжение или посылку в Минск своих так называемых правоохранителей, титушек или нечто подобное, то Европа перейдет от слов к делу. И тут судьба «Северного потока 2» будут решена вкупе с другими весьма болезненными действиями.

Аналогично по Украине. В России напрасно поднимают ставки в виде нарушения перемирия на Донбассе. Здесь особой торговли не будет. Или Кремль в Беларуси остается в стороне и прекращает обстрелы в Украине, или пусть не обессудит.

Очевидно, в Москве возлагают определенные надежды на папки с компроматом на европейских политиков, который тщательно собирается. Уже раздаются голоса, что есть такое в отношении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Может это всего лишь пустые угрозы, но он занимает все более жесткие позиции, что несколько не характерно для социал-демократа. Его партия всегда отличалась желанием как-то договориться с Москвой. В этой связи следует ожидать самого низкопробного черного пиара, который в подкупленную прессу будет забрасываться из России.

Еще один рычаг Кремля — разворот выступлений ультраправых и леваков, находящихся прямо или косвенно на его содержании. В Германии недавно правые во время протестов против ограничений из-за пандемии выкрикивали лозунги в пользу Путина. Еще проще организовать подобное в Италии, Греции и т.д. Во время выступлений желтых жилетов во Франции прослеживался четкий российский след.

Заметим, что это планы и надежды Кремля. Как получится на самом деле пока сказать трудно. Дело в том, что у многих в Европе среди ведущих политиков есть большое желание серьезно поквитаться с Путиным за все, что он сделал.

Очевидно, что действенность санкций будет зависеть от единства стран Запада. Одной Европы не достаточно. Однако в Вашингтоне сейчас не до Навального и Беларуси. Трамп занят избирательной кампанией и ему очень не хочется, по каким-то своим причинам втягиваться в противостояние с Путиным.

В то же время госдепартамент и Пентагон не просто жестко говорят, а действуют. В российской прессе и социальных сетях разразилась просто истерика из-за пролета американских бомбардировщиков Boeing B-52Н Stratofortress над украинской территорией в сопровождении украинских истребителей. Особенно задел в России разворот одного из бомбардировщиков с позывным Julia 51 над Азовским морем в Запорожской области, а также пролет другого с позывным Julia 53 в 40 км от административной границы с Крымом. Есть данные, что украинские военные подвили российские средства ПВО, и подлет американских самолетов оказался для россиян неожиданным. Этот рейд над Украиной был поддержан над Черным морем группировкой разведывательной авиации США и Великобритании.

Интересно, что по сообщениям украинской прессы 5 сентября в районе Загатала вблизи российской границы были замечены штурмовики Су-25 ВВС Азербайджана. Характерно, что никаких учений в данное время в Азербайджане не проводится. Похоже, что это такой ответ на российскую поддержку Армении.

Москва все больше втягивается в изоляцию. И только от нее зависит возможность выйти из нее.