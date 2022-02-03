«Олимпийский дух — это общая основа для мира и взаимопонимания. Соревнующиеся воплощают эти качества и вдохновляют нас всех. И я надеюсь, что этот дух выйдет за рамки просто Олимпийских игр и напомнит нам, что мы принадлежим к одной семье — человечеству», — сказал Гутерриш в четверг в видеообращении к 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Генсек ООН добавил, что «не существует границ» для достижения мира, всеобщего благополучия и укрепления прав человека. «Пусть олимпийский дух, честная борьба и солидарность будет сияющим сигналом для всех нас», — резюмировал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.