Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50–4,75%. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Отмечается, что цель повышения ставки в достижении максимальной занятости населения и инфляции на уровне 2%.

За решение о повышении ставки проголосовали все члены комитета.

В 2022 году ФРС семь раз поднимала ставку. В декабре она была увеличена на 50 б. п. — до 4,25–4,5% годовых — самого высокого уровня с 2007 года.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США вероятно пойдет на дальнейшее повышение ставок для сдерживания инфляции. (gazeta.ru)