Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%, следует из сообщения на сайте американского регулятора. Повышение стало самым агрессивным с 1994 года.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — сказано в сообщении.

ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.

Также ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%. Кроме того, ФРС увеличила прогноз по уровню безработицы в 2022 году в США до 3,7% с 3,5%, в 2023 году — повышен до 3,9% с 3,5%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году до 5,2% с 4,3%. Помимо этого, ФРС США прогнозирует ставку на уровне от 3% и выше. (ТАСС)

