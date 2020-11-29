Францию охватили протесты против закона о безопасности

Францию охватили протесты против полицейского насилия и законопроекта о безопасности, который запретит фотографировать и снимать на видео действия сотрудников сил правопорядка, в том числе в ходе протестов.

По всей стране было организовано свыше 100 акций. Только в Париже на улицы вышли до 46 тысяч человек. Тысячи активистов, собравшихся на площади Республики, прошлись шествием к площади Нации. Участники акции также скандировали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона.

В столице и Лионе протесты переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ. Протестующие сжигали мусорные баки, автомобили и устроили пожар в одном из кафе. В полиции Парижа сообщили о задержании 9 человек.

Во Франции во время демонстраций «желтых жилетов» и протестов против пенсионной реформы на камеру было на снято множество случаев полицейского насилия. После публикации материалов в социальных сетях в отношении ряда сотрудников полиции началось расследование.

Законопроект о безопасности, который подвергается критике за нарушение свободы прессы, был принят в Национальном собрании.

Законопроект будет внесен на утверждение Сената в январе 2021 года. В случае принятия Сенатом законопроект будет снова вынесен на голосование в Собрании.

При этом законопроект предусматривает наказание в виде 1 года лишения свободы и штрафа до 45 тысяч евро для тех, кто публикует кадры силовиков.

Еще одна мера, предусмотренная законом о «глобальной безопасности» — право на использование сотрудниками правопорядка «камер, установленных на летательные аппараты» (например, дроны).