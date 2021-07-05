Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 армянских террористов в обмен на предоставление карт минных полей. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении французского МИД.

«Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армянских граждан, а также предоставление Арменией карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах», — отметили в ведомстве.

По мнению Франции, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, «этот обмен, как и предыдущий, состоявшийся 11 июня, стал важным шагом в снижении напряженности и восстановлении доверия между сторонами», — подчеркнули в министерстве.

«Вместе со своими партнерами по Минской группе Франция призывает к продолжению этой позитивной динамики и подтверждает свою готовность содействовать долговременному миру на Кавказе», — указали во внешнеполитическом ведомстве. (ТАСС)