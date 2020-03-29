Фонды Jack Ma и Alibaba отправят медицинскую помощь Азербайджану

Фонды Jack Ma и Alibaba отправят медицинскую помощь семи странам, а именно Азербайджану, Бутану, Индии, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Вьетнаму, для борьбы с коронавирусом, сообщают иностранные СМИ.

Как отмечается, в совокупности эти семь стран получат в общей сложности 1,7 миллиона масок, 165 тысяч тестовых наборов, а также защитную одежду, аппараты искусственного дыхания и лобные термометры.

Отметим, что Фонд Jack Ma был создан основателем Alibaba Group Джеком Ма 15 декабря 2014 года и занимается вопросами образования, предпринимательства, женского лидерства и охраны окружающей среды.

Фонд Alibaba, созданный в декабре 2011 года, в основном занимается финансированием охраны водных ресурсов, повышения осведомленности об окружающей среде и развития зеленых организаций.(Trend)

| 2020-03-29T14:03:28+00:00 29 марта 2020, 15:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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