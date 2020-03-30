Fitch снизило рейтинг Великобритании до «АА-» из-за коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах до «АА-» с «AA» с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе компании, передает агентство «Интерфакс».

Краткосрочные РДЭ были подтверждены на уровне «F1+», потолок суверенного рейтинга — «ААА», рейтинг приоритетного необеспеченного долга был снижен до «АА-» с «AA».

Согласно сообщению Fitch, «понижение рейтинга отражает глубокий краткосрочный ущерб экономике Великобритании, спровоцированный COVID-19, и сохраняющуюся неопределенность в отношении торговых отношений между Великобританией и Европейским союзом после Brexit». Соразмерный и необходимый политический ответ для сдерживания распространения коронавируса приведет к резкому увеличению дефицита и долга, полагают аналитики агентства.

«»Негативный» прогноз отражает наше мнение, что для правительства Великобритании улучшение фискальных показателей после 2020 года не будет политическим приоритетом. Более того, неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС может ограничить силу посткризисного восстановления экономики», — говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции стала беспрецедентным шоком для финансовых рынков и экономической активности, и политики пытаются предотвратить более длительный спад. Как и другие развитые страны, Великобритания ограничила работу ряда бизнесов, чтобы замедлить распространение болезни, и это приведет к глубокому спаду в экономике (особенно сильно во втором квартале текущего года).

Аналитики Fitch прогнозируют падение ВВП Британии в 2020 году на величину, близкую к 4%. В следующем году ожидается восстановление примерно на 3%.