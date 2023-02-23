Финляндия вслед за Швецией приняла решение о передаче Украине трех танков Leоpаrd 2. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии.

В частности, Финляндия одобрила для Украины 13-й пакет оборонной помощи на сумму в 160 миллионов евро. Соответствующее решение принял президент Финляндии 23 февраля на основе предложения финского правительства.

В рамках международного сотрудничества в отношении «Леопардов», Финляндия передаст Украине три танка по разминированию Leopard 2, в том числе обеспечит подготовку украинских военных для эксплуатации и обслуживания этих бронированных средств.

Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, которые Финляндия предоставила Украине, составляет 750 миллионов евро. (УНИАН)