Страны Евросоюза готовятся передать Украине первые 2–3 млрд евро, которые были получены в виде дохода от заблокированных активов российского Центробанка, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, средства могут быть перечислены Киеву уже в июле этого года. Соответствующее предложение Еврокомиссия официально представит перед саммитом лидеров ЕС на следующей неделе, чтобы заручиться одобрением всех государств — членов объединения.

Из проекта Еврокомиссии, с которым ознакомилась FT, следует, что Брюссель рассчитывает использовать 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear. Эти средства будут перечисляться в бюджет ЕС ежеквартально или два раза в год и «могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с различными договоренностями», говорится в документе.

При этом планы ЕС не будут иметь обратной силы и Euroclear сохранит уже накопленную прибыль в размере около 3,85 млрд евро для покрытия судебных издержек от разбирательств с Россией. На текущий момент депозитарий уже столкнулся с более чем 100 судебными исками в России по поводу заморозки активов частных инвесторов, а российские суды могут вынести постановление об аресте западных активов на сумму около 33 млрд евро, заблокированных в Национальном расчетном депозитарии, сообщили официальные лица ЕС.

Всего в Euroclear с начала войны в Украине было заморожено около 190 млрд евро российских суверенных активов. К 2027 году прибыль от этих средств может составить 20 млрд евро, отметили в разговоре с FT европейские чиновники.

Первоначально ЕС планировал использовать эти средства для восстановления Украины, но сейчас обсуждается возможность направить их на военную помощь. В частности, в феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила закупку вооружений для ВСУ на эти средства.

Согласно данным Минфина Украины, ЕС и МВФ к настоящему моменту выделили около половины из $37 млрд, которые необходимы стране от международных партнеров в 2024 году. (moscowtimes.ru)