В Финляндии и Швеции подчеркнули, что вопрос размещения или не размещения ядерного оружия в странах будет решаться после их вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны не будут просить НАТО не размещать на их территориях военные базы или ядерное оружие, однако могут рассмотреть предложение, если альянс выступит с этой инициативой.

Финляндия «не хочет закрывать никакие двери», заявила финский премьер-министр Санна Марин. По ее мнению, не должно быть никаких предварительных условий для членства Финляндии в НАТО.

Заявления Марин поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что для Финляндии и Швеции «вполне естественно действовать сообща в этих вопросах». По его мнению, страны должны «принять все возможности НАТО».

Швеция воздержится от каких-либо оговорок по поводу сотрудничества в области ядерного оружия на начальном этапе, заявил глава вооруженных сил страны Микаэль Бюден. «Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом, только создает препятствия и трения», — предупредил он.

Bloomberg отмечает, что пока НАТО не сделала двум странам никаких предложений о размещении ядерных боеголовок или войск альянса.