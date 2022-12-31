Нападающий лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может в предстоящее зимнее трансферное окно пополнить состав лондонского «Челси». Об этом сообщает журналист Педру Алмейда в своем Twitter.

Общая сумма трансфера с учетом бонусов может составить до €130 млн. Сам футболист уже дал согласие на переход своему агенту, тем самым позволив начать переговоры о деталях личного контракта.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира — 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.