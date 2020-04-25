Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков

Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms, сообщается в блоге компании. В них смогут участвовать до 50 человек, лимита по времени не будет.

Создавать групповой видеочат можно при помощи аккаунтов в Facebook, при этом приглашать в конференцию можно будет людей без аккаунтов в этой соцсети.

Сервис планируется запустить на этой неделе в ряде стран, перечень которых не уточняется. После тестового режима групповыми видеозвонками смогут пользоваться люди по всему миру. Затем компания намерена внедрить сервис в Instagram и WhatsApp.
| 2020-04-25T15:28:38+00:00 25 апреля 2020, 15:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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