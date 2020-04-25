Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms, сообщается в блоге компании. В них смогут участвовать до 50 человек, лимита по времени не будет.
Создавать групповой видеочат можно при помощи аккаунтов в Facebook, при этом приглашать в конференцию можно будет людей без аккаунтов в этой соцсети.
Сервис планируется запустить на этой неделе в ряде стран, перечень которых не уточняется. После тестового режима групповыми видеозвонками смогут пользоваться люди по всему миру. Затем компания намерена внедрить сервис в Instagram и WhatsApp.