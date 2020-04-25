Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков

Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms, сообщается в блоге компании. В них смогут участвовать до 50 человек, лимита по времени не будет.

Создавать групповой видеочат можно при помощи аккаунтов в Facebook, при этом приглашать в конференцию можно будет людей без аккаунтов в этой соцсети.