Европейская комиссия предложила выделить 3,4 млрд евро в поддержку стран Евросоюза, помогающих беженцам из Украины.

Как передает #, об этом говорится в официальном заявлении. Деньги будут направлены в рамках программы REACT-EU. Средства используются для инвестиций в жилье, образование, здравоохранение, занятость и уход за детьми.

«Незаконное и неоправданное вторжение России заставило свыше 3 миллионов украинцев покинуть свою страну, и это число растет с каждым днем. Государства-члены (ЕС — ред.) и гражданское общество проявили солидарность, и ЕС активизирует свои действия, чтобы обеспечить необходимую поддержку всех тех, кто их (беженцев из Украины — Ред.) принимает», — говорит комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.