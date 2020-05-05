«Есть многое на свете, друг Мамедик…»

Классиков в одном южном городе ценили во все времена. Вильяма, например, Шекспира. Того, который в южном городе не жил, но тоже умудрился вписать свое имя в историю мировой литературы, именами героев которых, как в южном городе, так и в соседних населенных пунктах, называли своих детей. Нет, Горацио или Яго тут не встречались, но Гамлетов и Генрихов видеть доводилось. Но не только этим напоминал о себе великий англичанин.

«Есть много на свете, друг Мамедик, что и не снилось нашим мудрецам»,- этими, несколько адаптированными к местным реалиям, словами из бессмертного произведения классика, любили южногородцы объяснять наиболее громкие события текущего времени. К таковым, вне всякого сомнения, относились последние аресты глав исполнительной власти южного города. Нет, раньше также происходили события такого рода, но чтобы так — один арест за другим, это было что-то новое!

В общем, не успели горожане толком почесать языками в связи с арестом бывшего официанта, который дорвался до высокого и приносящего солидный доход чиновничьего кресла, не до конца они еще продемонстрировали друг-другу негодование в связи с внезапно обнаружившимися у этого господина гектарами рейдернутой земли, не сполна они насладились чувством стыда и сожаления, которые испытывал задержанный чиновник, как появился очередной повод для дискуссий. Причем, какой повод! Поводище!

Задержали, стало быть Вильяма. Не Шекспира, но тоже классика в своем роде. Он долгие годы кочевал из одного района в другой, оставляя о себе везде память долгую и в словах цензурных не употребляемую. Был этот Вильям, наш, Паломников, как многим казалось фигурой непотопляемой. При этом, в родственниках у него числился хорошо известный в южном городе прохиндей по кличке Рыба Хафка. В свое время этот полнейший прототип еще одного произведения, но не шекспировского, а булгаковского, того из них, в котором о превращении дворняги в человека и обратно говорилось, вовсю пиарил родича.

Дошло до того, что Рыба молвил человечьим голосом о том, что у Паломникова, который Вильям, и богатств-то никаких нет. Мол, живет он даже на съемной квартире. И тут нужно отдать должное Хафке. Он был все же сдержан в своем стремлении навешать лапшу на уши южногородцам. Мог ведь, любезный, сообщить горожанам, что Вильям не ест и не пьет, воздухом питается и ночует на скамейке в парках районов, которыми управлял? Мог. Но сдержался. Хотя, даже уже сказанного им про Паломникова было достаточно, чтобы в народе анекдоты на сей счет ходить начали.

Будут, надо полагать, и новые. Про чувство стыда Паломникова, про раскаяние его в связи с непонятно как обнаружившимися у него богатствами. И я не удивлюсь, если главным рассказчиком анекдотов на эту тему будет именно… Рыба Хафка. Родственник родственником, а ему ведь и свою рубаху нужно спасать. Ту, которая ближе к телу. Впрочем, помимо рубахи Рыбе было еще много, что спасать. Например, свою роскошную виллу, что расположена впритык к вилле одного крупнейшего местного олигарха из числа чиновников.

Как Хафка, являющийся целые десятилетия безработным, мог обрести такую виллу? На что он вообще столько лет жил припеваючи, часто посещая курорты Италии и Франции? Неужели его периодическая клоунада в эфире ютуб-каналов так хорошо оплачивалась? Ответы на эти вопросы давно интересовали южногородцев. Но в том все и дело, что Рыба предпочитал молчать на сей счет. Зря что ли Рыбой прозвали?! Молчать предпочитали и многие из тех, кто все эти годы лоббировал чиновничье кочевания Вильяма Паломникова. И те, добавлю, что закрывал глаза на его фокусы.

Но тут внезапно и вероломно подкрался коварный вирус и все тайное вдруг стало явным. Один за другим вылавливались местные коррупционеры, не брезговавшие, что особо удивительно, воровать даже по мелочи. Клептомания у них, видимо, развилась донельзя. Теперь всех их будут лечить. Начиная, с вызова давно дремавшего чувства стыда за кражу. Кто будет следующим внезапно застыдившимся? В южном городе ответа на этот вопрос не знали. «Есть многое на свете, друг Мамедик, что и не снилось нашим мудрецам»,- говорили горожане и делали ставки на имя того, кого поймают сразу после Вильяма нашего Паломникова.