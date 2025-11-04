Европейский суд по правам человека постановил, что решение Эстонии запретить курение в тюрьмах нарушает основополагающие права человека.

Соответствующее решение ЕСПЧ было опубликовано во вторник, передает eurointegration.com.ua.

ЕСПЧ рассматривал жалобу четырех заключенных на решение Эстонии запретить курение, которое вступило в силу в 2017 году. Истцы в частности жаловались на синдром отмены, которые они испытывали как долгосрочные курильщики, что привело к увеличению веса, проблемам со сном, депрессии и тревожности.

Европейский суд по правам человека решил, что запрет нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует «право на уважение частной и семейной жизни».

ЕСПЧ заявил, что решение курить является вопросом личной автономии, оценку которой эстонские власти перед введением запрета не осуществили.

«В условиях и без того ограниченной личной автономии свобода заключенных принимать решения, например, относительно курения, была для них тем более ценной», – говорится в решении.

Трем истцам ЕСПЧ присудил по 1500 евро компенсации. Жалобу еще одного эстонского заключенного отклонили на основании нарушения процедуры.