Европейский суд по правам человека применил правило 39 и обязал российские власти каждые две недели сообщать о состоянии здоровья арестованной в Чечне Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда республики в отставке Сайди Янгулбаева, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Комитете против пыток».

Правозащитники также отмечают, что будут настаивать на соблюдении прав Мусаевой в соответствии со статьей о праве на справедливое судебное разбирательство.

«Чтобы гарантировать соблюдение прав Заремы Мусаевой, властям РФ для начала нужно передать ее дело из Чеченской Республики, поскольку следствие там себя дискредитировало», — сказала юрист организации Ольга Садовская.

Власти Чечни считают сыновей Мусаевой – Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых – причастными к администрированию телеграм-канала «1ADAT» (признан Заводским райсудом Грозного экстремистским и заблокирован), критикующего действующую в республике власть.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу.

Сразу по приезду в Грозный Мусаеву отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в оскорблении полицейского. Позже на нее завели уголовное дело – якобы из-за нападение на силовика. На время следствия суд отправил женщину в СИЗО на два месяца. Она болеет сахарным диабетом и должна регулярно принимать инсулин. (svoboda.org)