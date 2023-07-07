В эти дни в Венгрии проходят заседания внеочередной парламентской сессии. Некоторые политические наблюдатели считают, что венгерский парламент может ратифицировать протоколы о членстве Швеции в НАТО, т.к. до очередного саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе, остались считанные дни.

Тут напомним, что кроме Турции еще одна страна – Венгрия затягивает процесс ратификации шведских протоколов. Политические наблюдатели объясняют это по-разному – Венгрия в настоящее время проживает некоторые проблемы с ЕС и НАТО, кроме того у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана имеются серьезные проблемы с названными структурами. Именно поэтому часть политических аналитиков и наблюдателей считают, что, наверное, протоколы теперь не будут ратифицированы, и этот процесс затянется минимум до осени.

А так, Швеция считает, что у нее почти не осталось проблем с Венгрией и, особенно, Турцией. Но в контексте Турции имеются два момента. Во-первых, принятие какого-то закона одно дело, выполнение же его другое. Да, в Швеции принят новый закон о террористах и террористических организациях. Но, став членом НАТО, Стокгольм может затягивать его выполнение.

Во-вторых, в последнее время Швеция стала страной, где оскорбление мусульман, их священной книги Корана и других символов получили систематический характер. Шведские политические круги связывают это со свободой самовыражения своих граждан. Но тут возникает один резонный вопрос: неужели свобода самовыражения шведов заключается в оскорблении ислама и его символов?

В иной раз, все европейские страны, в том числе и Швеция, считают себя центром религиозной терпимости и толерантности. Но реальные факты часто вырисовывают совсем иную, порою даже противоположную картину. Интересно, что даже в самых авторитарных мусульманских странах никому в голову не приходит сжигать христианские книги, или оскорблять его символы. Плюс, как известно, НАТО является не только геополитической единицей и альянсом по обеспечению безопасности своих членов – нет, это есть Блок государств, разделяющих одни политические, общественные и экономические, и даже духовные ценности.

По крайней мере, так было в годы первой холодной войны. Что же происходит теперь? Неужели НАТО и ЕС являются альянсами только христианских государств?

В настоящее время наблюдается резкое противостояние между НАТО и Россией, между западными странами и Россией. Но порою кажется, что некоторые стремятся превратить это в противостояние между Западом и Востоком, между Европой и Азией, даже между Западом и остальным миром!

Но все мы являемся представителями одной большой земной цивилизации, образно говоря, называемся просто-напросто землянами. Почему почти все страны, в том числе постсоветские, стараются занять место под зонтиком ЕС и НАТО? Неужели их побуждают к этому лишь соображения безопасности и экономического-материального характера? Неужели население этих малых стран мира волнуют только безопасность собственных карманов и сытость их желудка?

Нет, не думается! Можно однозначно сказать, что население всех этих новых малых стран в первую очередь привлекают западные духовные ценности, такие ценности, как права и свобода человека, новейшие экономические ценности! Ведь среди этих стран есть такие, которые по разным соображениям избегают интеграции с Западом, не хотят интегрироваться в его политические, экономические и военные структуры!

Но что предлагают в последнее время страны Запада всем этим малым или новым государствам? К большому сожалению, мы больше слышим лишь о транссексуалах или о том, что в какой-то европейской стране якобы «в знак протеста» сожгли Коран или осквернили другие символы ислама! В этом отношении Швеция не является исключением – в последнее время она стала почти центром анти-исламизма и исламофобии. Так что же предложит миру эта страна, став членом НАТО? Какие ценности она будет защищать? Признаться, мы затрудняемся ответить на эти вопросы…