На азербайджано-армянской границе в последние дни наблюдается напряженность. Этой ночью, произошло наиболее крупное столкновение после подписания заявления от 10 ноября 2020 года. Как сообщают армянские официальные источники, в ходе перестрелки на границе погибло трое армянских военнослужащих, ранены двое. Минобороны Азербайджана подтвердило ранение двух солдат азербайджанской армии.

По инициативе российской стороны с 10:00 стороны прекратили огонь, однако ситуация остается достаточно напряженной. Армянские СМИ заявляют о том, что азербайджанская армия «захватила» один пост, но потом армяне смогли отбить утраченные территории, хотя армянская оппозиция опровергает то, что армянская армия отбила утраченный пост.

О том, что происходит на азербайджано-армянской границе, и к чему эта тенденция приведет, рассказал в интервью # политолог Фархад Мамедов.



-На границе вновь обострение. На этот раз крупное. Как вы оцениваете ситуацию?

-После ноября 2020 года в отношениях Армении и Азербайджана сформировался зримо трехсторонний формат Азербайджан — Армения — Россия и незримо четырехсторонний — с Турцией. В этом формате были приняты конкретные решения, это касается и заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Отмечу, что в обоих заявлениях были указаны конкретные сроки. Но, к сожалению, после того как администрация Байдена уселась в Белом Доме, Макрон начал более активно участвовать в региональных вопросах. Мы видим, что армянская сторона вне зависимости от того, кто там руководитель, опять заняла позицию торможения принятых решений.

Межправкомиссия, которая была создана в январе текущего года, должна была представить проекты к 1 марта. Но внутриполитический кризис в Армении отложил реализацию этого пункта, сейчас мы видим, что после выборов и победы Пашинян старается изменить эту конфигурацию. Все заявления армянской стороны о том, что Азербайджан нарушает границы Армении, говорят о том, что Пашинян пытается изменить конфигурацию и аннулировать принятые решения. То есть после выборов у него не осталось никаких доводов пролонгировать нынешнюю ситуацию, когда он не принимает решений.

Заявления президента Азербайджана до выборов и после говорят о том, что Азербайджан подождал определенное время, чтобы в Армении сформировалось устойчивое правительство и сейчас уже ставит вопрос, как перед Арменией, так и перед Россией о начале реализации достигнутых договоренностей.

— К чему приведут эти перестрелки?

— Есть несколько путей решения этого вопроса. Процесс определения границ Азербайджана с Арменией начался с конца 2020 года. Самые болезненные для армян вопросы – это дорога из Гориса в Кафан, граница в Кельбаджаре и Лачине — решались без применения оружия. Но вдруг с мая месяца это определение начало встречать сопротивление со стороны Армении. Это демонстрирует то, что они переходят на пролонгацию всего процесса.

Со стороны России есть ожидания, что они более активно будут участвовать в процессе. Если взять пример обмена диверсантов на карты минных полей, практика показала, что там, где Россия проявляет определенную пассивность, то сразу активизируются США, и у них это получается. Поэтому, если Москва и на этот раз проявит слабость и не будет оказывать давление на Армению, Азербайджан в одностороннем порядке начнет принимать меры.

Я не говорю о том, что Баку будет прорубать коридоры, но в одностороннем порядке мы будем определять свои границы. Также если не выполняются пункты принятых заявлений, соответственно, ставятся под сомнение и другие пункты заявления относительно, к примеру, Лачинского коридора и надзора над ним. То есть полностью размывается роль России, которая была достигнута.

— Ожидается ли на этом фоне активизация Франции и ЕС, и они будут ли они принимать какие-то резолюции против Азербайджана?

— Активизация Франции и США налицо. Я не думаю, что, если бы избрали Кочаряна, то в рамках Восточного партнерства Армении выделили бы 2,6 миллиардов долларов. Пашинян все еще и.о и даже не сформировал новое правительство, а уже получил от ЕС 2,6 миллиардов евро, а это уже поддержка Брюсселя его курсу и тем самым стимулирование для увеличения роли Франции в регионе. Наряду с этим мы видим также и активизацию США. Посол посещает эти регионы, обмен диверсантов на карты минных полей и так далее.

Думаю, Париж может инициировать какие-то процессы, но не думаю, что они приведут к каким-то последствиям на уровне СБ ООН, потому что действия Азербайджана основаны на международном праве. Поэтому действия Франции могут привести к непредвиденным последствиям во всей системе международного права. Посещение делегацией Милли Меджлиса Азербайджана Турецкого Кипра – это демонстрация того, что ответные шаги Азербайджана тоже могут быть.