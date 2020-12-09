Если гора не идет к Магомету…

Ближе к концу прошлого месяца – ноября было сообщено, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершит визиты в Баку и Москву. Но скоро поступило уточнение: что визиты пока они отменяются, но обязательно состоятся.

С тех пор прошло почти две недели. Но иранские источники не торопятся с соответствующими сообщениями. Наоборот, на днях стало известно, что сегодня, т.е. 9-го декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит официальный визит в соседний Иран.

Тут сперва отметим, что, несмотря на то, что на днях был убит главный ядерщик страны, фактический руководитель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде, в политических кулуарах нашего южного соседа после победы Джо Байдена на выборах в США, чувствуется определенный оптимизм. Заметим, что тот же министр Зариф после поражения Трампа заявил, что он уходит из большой политики, мы же остаемся!

Но нашего читателя, наверное, больше интересуют различные аспекты, особенно, теперешнее состояние ирано-азербайджанских отношений.

Заметим, что тут наблюдается определенное похолодание, возможно, даже «трение»: тогда, как все дружественные Азербайджану страны разделяют мажорные ноты после его победы во Второй Карабахской Войне, Иран держится как-то особняком.

Дело в том, что официальный Тегеран постоянно отмечал, что самым приемлемым и самым успешным форматом могла бы быть формула с участием региональных векторов, т.е. государств региона: Турции, Ирана и, конечно, России.

Надо сказать, что эти ожидания сбылись: почти спонтанно сформировался формат Баку-Анкара-Москва, и на первый взгляд кажется, что Иран оставили на стороне.

Но это вовсе не так. Анкару и даже Москву никто особо не приглашал, никто их не назначал уполномоченными по разрешению конфликта. Конечно, не стоит забывать Турция является членом Минской Группы, а Россия одним из трех сопредседателей этого формата. Но твердо можно сказать, что они действовали вне формата Минской Группы, которая в течении 28 лет занималась только никому ненужными, аморфными и «обтекаемыми» заявлениями. В принципе, Иран также мог бы присоединиься к новому неформальному формату, т.к. для этого были определенные и даже реальные предпосылки.

Тут очередной раз напомним, что мы уже не раз отмечали такой известный факт, что еще пару лет тому назад нашим дипломатам удалось создать в регионе два альянса, геополитического треугольника: Тегеран-Баку-Москва и Анкара-Баку — Москва.

Как и в предыдущих статьях отметим, что теперь уже можно однозначно сказать, что в обоих направлениях шел интенсивный диалог, в том числе, по карабахской тематике. Но приходится признать, что треугольник Баку-Москва-Анкара стал более эффективным, в чем мы убедились во время Второй Карабахской войны. Мы очень хотели бы сказать то же самое и про первый, но, увы!

Нет, у нас с памятью, как говорится, все в порядке: плохое стараемся забыть, а хорошее помнить. Конечно, в ходе войны соседний Тегеран выступал с соответствующими заявлениями. Например, мы не можем забыть, тем более отрицать известное заявление иранского духовного лидера Али Хамнеи о том, что все оккупированные азербайджанские территории должны быть освобождены.

Но заявления иранской стороны так же, как у Минской Группы, всегда отличались обтекаемостью, «сбалансированностью». Поэтому трудно сказать, что в те дни, когда шла ожесточенная война, и тем более, за все предшествующие годы, Тегеран был рядом с Баку. Например, заметная часть ирано-азербайджанской границы была захвачена Арменией, но в Тегеране почти тридцать лет пассивно созерцали эту вопиющую наглостью армян, плюс, иногда поступали сообщения даже о сотрудничестве иранских предпринимателей с армянскими…

Но в любом случае, Иран является весьма важным компонентом региона, и мы не можем полностью исключить его из южно-кавказской региональной политики, потому что тут многое зависит и от политики, которую проводит Тегеран в отношении Баку и Еревана.

Поэтому визит азербайджанского министра можно только одобрять. Да, мы уже фактически собственными усилиями и при усиленной политической и дипломатической поддержке Анкары решили карабахскую проблему: уже возвращено подавляющее большинство оккупированных азербайджанских территорий. Но окончательная точка в процессе еще не поставлена, и у Тегерана есть возможность, как говорится, наверстать упущенное и встать в один ряд с Баку и Анкарой.

Дело в том, что нам еще понадобится дипломатическая поддержка соседних и дальних государств, т.к. впереди еще предстоит распространить собственный суверенитет и на территории проживания карабахских армян, т.к. территориальная целостность Азербайджана имеет тотальный смысл и понятно, что мы не можем остановиться на полпути.

Тут намерения Баку более чем ясны и четки – отметим это дополнительный раз. Но многое зависит и от российской стороны.

Пока же заявления представителей Москвы, в том числе российского президента, не вызывают каких-то вопросов. Наоборот, на днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с однозначным заявлением, заметив, что принадлежность Нагорного Карабаха отражена и подкреплена в известных четырех резолюциях СБ ООН.

Одним словом, война, по крайней мере, для Баку уже завершена, причем с победным финалом. По некоторым сообщениям, на этой неделе будет отменено в Азербайджане и военное положение. Но ясно, что процесс этим полностью не завершается, т.е. наступает черед политиков, особенно, дипломатов. Поэтому диалог с Тегераном важен и своевременен: нам нужна будет дипломатическая поддержка всех государств, особенно, региональных держав, таких как Турция, Россия и Иран, т.к. выходки Франции означают, что Ереван уже объявил нам дипломатическую войну. Плюс, не стоит забывать известную мусульманскую поговорку: Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе…