Интервью # со спортивным журналистом Рустамом Фаталиевым:

— Клубу «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола удалось пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Как, в общем, вы можете оценить игру нашей команды?

— Я не думаю, что «Карабаху», да и вообще любой команде, руководимой Гурбаном Гурбановым, свойственно расслабление. О том, что в Баку будет тяжело, Гурбанов говорил еще после матча в Португалии, а он прекрасно чувствует команду и игроков.

«Брага» воспользовалась своими возможностями во втором тайме бакинского матча и перевела его в экстра-тайм. Да и вообще – «Брага» команда из Португалии, одной из самых футбольных стран не только Европы, но и мира. По уровню футбола, мы с Португалией на разных полюсах. Но футбольный матч – это не только статистика, это еще и кураж, который «Карабах», безусловно, поймал на выезде и характер, который «Карабах» продемонстрировал в Баку.

— Азербайджанские болельщики были недовольны тем, что судьи заняли предвзятую позицию в отношении нашей команды. Вы, как специалист, согласны со второй желтой карточкой?

— Вторая желтая была. У меня вопросы к первой, но это неважно. Если игрок знает, что висит на карточке, то должен играть осторожнее. Я не заметил предвзятости от арбитра – в конце концов, португальцы тоже могут указать ему на то, что он дал «Карабаху» разыграть мяч в момент, когда наш игрок лежал на поле (а делать это судьям не рекомендуется – именно «не рекомендуется»). Я, честно говоря, в ту минуту опасался, что гол отменят. Если бы у судей была задача «убить» нашу команду, то судья просто не дал бы разыграть мяч. Мне кажется, что разговоры о предвзятости судей или кого бы то ни было еще, только мешают командам сконцентрироваться на матче. Наверное, именно поэтому сам Гурбан Гурбанов говорит о судьях только в самых крайних случаях.

— «Брага», конечно же, не простая команда, но нас ждет «Байер». Ваш прогноз на этот матч? Сможет ли «Карабах» сделать невероятное по нашим футбольным меркам?

— «Байер» — единственная команда из топ-5 европейских чемпионатов, которая в этом сезоне не проиграла ни одного матча. Притом, что на дворе почти март. Они деклассировали «Баварию», катком проходятся по Бундеслиге. Да, и обыграли «Карабах» в группе. Я вообще не понимаю, как соперники по группе могут играть на такой ранней стадии плей-офф.

Что касается прогноза, то мало кто сомневается в том, что «Байер» пройдет дальше. Мне даже кажется, что вариант с «Ливерпулем» был бы даже более удобным, учитывая то, что они делают ставку на чемпионат Англии. Тем не менее, даже возможное поражение не отменяет достижений «Карабаха» в этом сезоне – будьте уверены, о нем мы еще будем долго вспоминать.