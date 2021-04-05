Если Байден сумеет вернуть старое…

Как ни странно, американцы ждут от нового президента США Джо Байдена не кардинального изменения всей политики и геополитики США, а восстановления их прежнего назначения и содержания, которые сильно пошатнулись и исказились при правлении Дональда Трампа.

В истории политики пожилые люди не раз совершали революционные преобразования. Поэтому довольно солидный возраст Байдена вовсе не помеха, т.к. когда великий Дэн Сяопин начал преобразовывать Китай, он уже был в весьма солидном возрасте. Но он сделал то, что другие так и не смогли повторить – да, этот человек превратил такую большую и в то же время бедную страну, как Китай в процветающую и сытую.

У Байдена политическая миссия куда более скромная. Но это на первый взгляд так кажется. Быть сверхдержавой и определять направление мировой политики, куда более сложное занятие – тут есть соблазн впасть из одной крайности в другую, что мы уже наблюдали при прежнем президенте Дональде Трампе, который наломал немало дров, создал хаос в международных отношениях.

Успеет ли Байден восстановить былой смысл и содержание современной американской политики? Экстрасенсорика тут дело лишнее, чему быть, того не миновать. Когда мы думаем о Байдене, почему-то невольно вспоминаются президенты Джон Кеннеди и Линдон Джонсон.

Как известно, Кеннеди не успел сделать многое из того, что планировал, будучи президентом, хотя достаточно того, что этот человек предотвратил глобальную ядерную войну, — тогдашние американские политики, дипломаты и военные критиковали его за то, что он не смог воспользоваться ядерным преимуществом США.

Но эпоха Кеннеди была примечательна для США в другом измерении и понимании. Этот период истории США характеризовался бурным ростом борьбы за гражданские права. После смерти Кеннеди эстафету принял вице-президент Линдон Джонсон. Именно при его правлении было покончено с расовой сегрегацией и дискриминацией раз и навсегда.

Теперь взоры демократов обратились к Джо Байдену. Да, дипломатия прав человека – вот, что мы ожидаем от престарелого американского президента. Помнится, в конце девяностых годов один российский поэт написал такие строчки:

Я устал от двадцатого века,

От его окровавленных рек.

И не надо мне прав человека,

Я давно уже не человек

Довольно пессимистичный подход, не так ли? Но мир спасет не отказ от гуманизма, а наоборот.

Во многих государствах люди уже вытеснили из внутренней политики ложь и обман, но их стало больше в международной политике. Наверное, по этой причине, русские политологи ехидничают и иронизируют по поводу возвращения к дипломатии фактора прав человека, потому что, если это случится, тогда вектор давления мировой политики направится в первую очередь против России, т.к. в этой стране с правами человека и демократией не все порядке. Именно поэтому российские СМИ не перестают анализировать эту тему — она может стать предтечей второй перестройки…

Да, в результате первой перестройки пали коммунистическая идеология и коммунистический мир. Но увы! До сих пор сохранились государства, которые не менее опасны, чем страны бывшего коммунистического лагеря. Теперь почти нет тоталитарных государств, конечно, если не считать таких изгоев, как Северная Корея. Но сохранились авторитарные государства, которые подавляют свободу и демократию. Возврат к дипломатии прав человека мог бы пересмотреть отношения с подобными странами, которых больше сотни. Тут многое зависит в первую очередь от отношения США к этим государствам. Потому что, как минимум, демократический мир строит свою политику в соответствии с политикой Соединенных Штатов. Но, к сожалению, на лужайке перед Белым Домом появляются не только лидеры демократических стран…