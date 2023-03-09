Когда в братской Турции шли бурные, интенсивные обсуждения вопроса о едином кандидате оппозиции на предстоящих президентских выборах, я невольно вспомнил наш собственный азербайджанский опыт – да, в недалеком прошлом нечто подобное происходило у нас в Азербайджане. Оппозиционные партии проводили бесконечные встречи и многосторонние обсуждения, так и не согласовав, не решив проблему о едином кандидате.

Все-таки турецкий политический опыт отличается от соответствующего азербайджанского опыта. Во-первых, следует отметить, что азербайджанский сценарий остался в прошлом, т.к. сейчас от наших прежних политических партий остались только названия. В принципе, и в Турции некоторые партии ушли, как говорится, в небытие, за эти годы возникли новые партии, но главная оппозиционная Народно-республиканская партия действительно может считаться политическим долгожителем, ее основал еще великий Ататюрк.

Во-вторых, в отличие от азербайджанских партий, в Турции никто оппозицию не упрекал в том, что она не может решить вопрос о согласовании единого кандидата. СМИ спокойно комментировали процессы, происходящие в оппозиционном лагере, избегая резких политических оценок и обвинений.

У нас же в те былые времена, когда наши оппозиционные политические партии, как говорится, были дееспособными, со всех сторон сыпались обвинения в их адрес – мол, они слишком амбициозные, мол, не могут решить такую простою проблему, как вопрос о едином кандидате…

В-третьих, в отличие от азербайджанских партий, турецкая главная оппозиция все-таки смогла решить вопрос о едином кандидате… Конечно, тут возникает иной вопрос: насколько удачное решение приняла турецкая оппозиция?

Признаться, мы вовсе не думаем, что выбор Кылыдждароглу единым кандидатом от главной оппозиции есть самое эффективное, даже удачное решение. У оппозиции были иные возможности – например, Экрем Имамоглу, который пару лет назад выиграл муниципальные выборы в Стамбуле. Кроме того, социологические опросы показывают высокий рейтинг нынешнего президента Реджепа Эрдогана, у которого в последнее время возрос международный рейтинг. То же самое происходит и внутри страны – многие политические наблюдатели думают, что Эрдоган покинет политическую сцену победителем (эти президентские выборы будут последними для президента Эрдогана!). Конечно, победа Эрдогана будет нелегкой – в последних муниципальных выборах оппозиция выиграла выборы почти во всех крупных городах, в том числе — в Стамбуле.

Другой проблемой является то, что выборы, как таковые (тут имеется в виду весь политический стаж, участие в различных выборах теперешнего лидера главной оппозиционной партии), для Кылыдждароглу не являются первыми – и до этого он вовсе не достигал блестящих политических результатов. По этой причине некоторые политические аналитики вообще считают его старым и амбициозным политическим деятелем. Но думается, что эти выборы и для Кямал бека станут последними — наверное, кандидатами от оппозиции на следующих президентских выборах будут такие молодые политики, как Имамоглу…

Конечно, вовсе не безинтересным является такой вопрос, как последствия предстоящих президентских выборов в Турции для Азербайджана. Во-первых, как уже заметили чуть выше, нам кажется, что выборы выиграет нынешний президент Эрдоган. Во-вторых, если даже этого не случится, вряд ли в отношениях Баку и Анкары будут какие-то серьезные перемены.

Тут следует отметить, что при президенте Эрдогане отношения между двумя государствами стали заметно содержательными и последовательными. Думается, что так будет и впредь. Потому что Азербайджан вовсе не является «лишним грузом», каким–то «проблемным родственником» для Турции, нет, отношения между двумя государствами приносят дивиденды обоим партнерам. Поэтому формула «Одна нация, два государства» и впредь будет в силе. Плюс, это касается не только Азербайджана. Новые независимые тюркские государства постсоветского пространства до сих пор остаются неиспользованным геополитическим и геоэкономическим ресурсами для Турции.

Надеемся, что это понимают и поддерживают не только представители правящей элиты братской страны, но и вообще весь политический спектр Анкары…