Парламент обсудил нюансы возврата излишне выплаченных сумм, которые были получены гражданами из-за неправильного начисления пенсии. Такое публичное заявление сделал депутат и эксперт Вугар Байрамов.

Он утверждает, что азербайджанский парламент обсудил во втором чтении проект изменений в закон «О трудовых пенсиях». Среди поправок и возмещение «лишней» пенсии, полученной неправомерно с 2020 года. Возврату пока не подлежат излишние начисления к пенсиям и ежемесячным доплатам, которые были выплачены гражданам до 2020 года. На них, по словам Байрамова, действует временная амнистия.

«По правилам, эта сумма будет удерживаться на основании решения органа, устанавливающего трудовую пенсию (Государственного фонда социальной защиты, — Ред.), с согласия трудового пенсионера или же в судебном порядке. Сообразно поправкам, возврату подлежат только излишние суммы пенсии, полученные за три последних года, а удерживаемая ежемесячно сумма в счет погашения неправомерно начисленных денег не превысит 20 процентов трудовой пенсии, но и не может быть ниже 10 процентов», — говорит депутат.

Бывают случаи, когда размер пенсии или пособия начисляется в большую сторону и такие переплаты обычно подлежат возмещению, пояснил ситуацию # экономист Рауф Гараев. По его словам, речь идет о возвращении государству переплаты из-за направительного подсчета пенсии некоторых наших граждан в Государственном фонде социальной защиты. Это касается только пенсий, полученных в течение трех лет:

«Например, в 2023 году выяснилось, что пенсионеру, назовем его Али, заплатили в 2021 -ом на три тысячи манатов больше. После вступления в силу законодательных правок Государственный фонд социальной защиты может затребовать назад эти деньги. Если пенсионер не согласится вернуть «лишнюю» пенсию добровольно, вопрос будет решаться в судебном порядке. Законодательные правки учитывают и предел ежемесячного возмещения – он не может быть меньше 10% и больше 20% от пенсии. При таком раскладе Али будет получать 80 – 90% пенсии, а остальные деньги пойдут в счет погашения неправильно начисленных ему трех тысяч манатов», — объяснил он.

Такое обычно практикуется, говорит собеседник. К вопросу о том, почему не привлекают к ответственности допустивших просчеты сотрудников фонда, по свидетельству Гараева, это нужно еще доказать и выяснить: «По закону пенсионер не виноват, что ему начислили лишнее. Но и сотрудник ГФСЗ мог ошибиться, могла подвести система. Бывают же случаи, когда бухгалтерия по ошибке начисляет работнику зарплату больше положенного, а после требует вернуть эту сумму».

Между тем в российской правовой практике переплата пенсии признается необоснованным обогащением, что влечет за собой обязанность ее возврата только в двух случаях. Первый — недобросовестность получателя пенсии (он был официально проинформирован о необходимости сообщать о важных фактах, но не сделал этого умышленно, причем Пенсионный фонд будет доказывать это в суде). Второй — обнаружена ошибка в расчетах по вине пенсионера. Если ли же ошибка в расчетах произошла по вине работника Пенсионного фонда, и пенсия и пособия выплачивались в большем размере, чем положено, то гражданин не обязан возмещать переплату.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмайлов назвал это решение правильным, если будет предусмотрена юридическая ответственность для сотрудников ГФСЗ за неправомерные начисления пенсий:

«Немногим раньше отгремела история, связанная с неправомерным начислением пенсий по второй и третьей группе инвалидности сотням тысяч граждан. Пенсии аннулировали, а удержание выплаченных сумм амнистировали, потому что интрига получила широкий резонанс и раздувать ее дальше, возможно, не захотели. Видно, решили, что если не по вине гражданина, то можно списать эти выплаты. К великому сожалению при назначении пенсии по инвалидности второй и третьей группы очень много творилось нечестностей. Сейчас эту проблему как будто решают по трудовым пенсиям тоже.

При этом понятно, что лишнее в таких масштабах просто так никто не начислит. Поэтому нужно ко всему прочему усилить юридическую ответственность сотрудников фонда социальной защиты, вплоть до привлечения их к уголовной ответственности за дезинформацию и назначение липовых пенсий. Иначе вдруг выясняется, что половина страны – инвалиды второй группы. Это большой позор, поэтому нужно наводить порядок, начиная с сотрудников профильного ведомства».