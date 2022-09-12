Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие варианты «минских соглашений».

Об этом он сказал в интервью Фариду Закарии для CNN, отвечая на вопрос о продвижении украинских войск в Херсонской области и на востоке.

Зеленский подчеркнул, что украинцы стремятся деоккупировать территории своего государства.

«Главная цель деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать ту самую оккупацию медленную, которую она начала в 2014 году», — сказал он.

Глава государства отметил, что не может сообщить детали операционных действий ВСУ на поле боя.

«Мы не будем стоять на месте. Мы будем потихоньку постоянно идти. Мы по-другому больше говорить с ними не будем. Как только мы останемся и будем стоять — я знаю, некоторые государства будут толкать нас к «Минскому процессу». Я хочу, чтобы мир понимал, — это разные вещи. Дипломатическое решение и «Минск»-2-3-5-10 — это разные вещи. «Минск» — это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением», — подчеркнул Зеленский. (УНИАН)