В Азербайджане выявлен еще 671 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 202 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 344 520 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 333 128 человек вылечились, 5 027 скончались, число активных больных – 6 365.

За последние сутки проведено 9 400, за прошедшее время – 4 043 740 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 68 416 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 43 346, вторую дозу получили 25 070 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 040 778, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 923 477, вторую дозу получил 2 117 301 человек.