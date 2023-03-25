Евросоюз (ЕС) рассматривает вопрос введения санкций против стран Центральной Азии за оказываемую ими помощь России. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает газета The Telegraph.

В издании отметили, что руководство ЕС отмечает рост экспорта в азиатские страны. Европа опасается, что эти технологии попадают в Россию в обход наложенных на нее ограничений. Руководство ЕС планирует предупредить представителей Центральной Азии о последствиях, которые могут быть при содействии обходу санкций.

В случае если Европа найдет доказательства того, что товары действительно попадают в Россию в обход ограничений, то ЕС планирует наложить санкции на страны Центральной Азии.(lenta.ru)