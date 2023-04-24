ЕС не планирует налагать санкции на Казахстан из-за сотрудничества республики с Россией, заявил международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

«Мы признаем и мы знаем особый характер отношений между Казахстаном и РФ. Нет никаких причин для того, чтобы мы налагали какие-либо санкции на Казахстан. Мы не планируем налагать санкции на Казахстан и на третьи страны, в том числе на Казахстан», — сказал О’Салливан журналистам в Астане.

Он отметил, что в ЕС выступают против военных действий России в Украине, это «самый главный посыл». «Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией, какой посыл донести» до руководства РФ, сказал спецпосланник ЕС. Он напомнил, что есть известное решение Международного уголовного суда, «но каждая страна сама решает, следовать ей этому решению или нет».

«Мы не налагаем санкции в отношении третьих стран. В исключительных случаях мы можем наложить санкции на определенные компании, предприятия, если будет доказано, что они действительно помогают обходу санкциям», — добавил спецпосланник ЕС.

«На данный момент у нас нет достаточно подробной, детальной информации, согласно которой мы можем определить, что та или иная компания действительно помогают обходу санкций. Сейчас мы изучаем все материалы, всю информацию, которая у нас есть», — сообщил О’Салливан.

«Самая важная задача — получить точную достоверную информацию, мы работаем в этом направлении с казахстанскими властями. И если такие случаи будут выявлены, будут доказаны, мы будем работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данной проблемы и как прекратить обход санкций», — сказал он.(interfax.ru)