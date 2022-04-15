Первый рейс с новой помощью для Украины из США в размере 800 миллионов долларов должен прибыть в ближайшие 24 часа.

Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США. Список не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что наиболее срочные потребности, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, будут отправлены в числе первых предметов.

Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о новом пакете, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade, а также радиолокационные системы, способные отслеживать приближающийся огонь и точно определять цели.

Этот пакет отличается от предыдущей помощи в области безопасности отчасти потому, что этот транш включает в себя более сложное и более мощное вооружение, чем предыдущие поставки. (УНИАН)