Эрдоган: Шойгу и ЧВК «Вагнер» руководят войной в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии. Об этом сообщает телеканал NTV.

В беседе журналистами турецкий лидер рассказал о фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют «Вагнером». И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с «Вагнером»]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — сказал он.

| 2020-02-15T22:41:45+00:00 15 февраля 2020, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss