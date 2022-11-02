Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект о продлении мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом Центре еще на один год. Распоряжение опубликовано в издании »Resmi Gazete».

Отметим, что в Великом Национальном Собрании Турции обсуждался и был принят законопроект о продлении еще на один год мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом Центре.

Напомним, что в ноябре 2020 года МИД Турции предоставил Вооруженным силам Турции полномочия направить военных сроком на один год в Азербайджан.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр по контролю за прекращением огня находится в Агдаме.