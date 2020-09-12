Эрдоган пригрозил Макрону проблемами за возражение Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону проблемами за критику своей страны. Такое заявление он сделал во время выступления в Анкаре в субботу, 12 сентября.

«Эй, Макрон, ты что делаешь? У тебя будет еще много проблем, связанных со мной. Лучше не связывайся с турецким народом и Турцией», — цитирует его «РИА Новости».

Эрдоган подчеркнул, что Макрон совсем не знает историю, в том числе историю своей страны, и заявил, что Франция несет ответственность за смерть 1 млн человек в Алжире и 800 тыс. человек в Руанде.

«Сначала выучи эти уроки, прежде чем преподавать их нам», — заявил он.

10 сентября на пресс-конференции Макрон заявил, что страны Южной Европы выражают солидарность Греции в ее конфликте с Турцией в Средиземном море. Он также заявил, что Париж готов вступить в диалог с Анкарой для разрешения ситуации.

Конфликт стран обострился августе после помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье. Эрдоган тогда заявил, что Турция не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

29 августа Турция выпустила уведомление по международной системе оповещения NAVTEX о проведении учений в Средиземном море в период с 29 августа до 11 сентября. Предположительно, учения объявили из-за кризиса в отношениях с Грецией. За день до этого Анкара cсообщила о перехвате шести греческих истребителей F-16 в районе Восточного Средиземноморья. Турецкие ВВС вынудили их покинуть районu (iz.ru)