Турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров.

«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал в субботу президент в своем Telegram-канале.

Как уточняет Anadolu, зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Крупные лесные пожары в нескольких районах турецких провинций Анталья и Мугла возникли 28 июля. Самая серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат. Там огонь уничтожил сельскохозяйственные угодья, повредил дома.

По последним данным, в результате пожаров погибли четыре человека.

Возгорание могло произойти из-за экстремальной жары. Температура воздуха в регионе превышает 40 градусов. Однако власти не исключают и версию поджога.

Накануне Ростуризм рекомендовал туристам, которые планируют ехать в Турцию, следить за ситуацией с лесными пожарами и быть на связи со своими туроператорами (lenta.ru)