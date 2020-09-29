Эрдоган и Борис Джонсон обсудили события в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в ходе телефонного разговора военный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила администрация главы турецкого государства.

«В ходе переговоров были обсуждены региональные вопросы, в частности, напряженность, вызванная нападениями Армении на Азербайджан. Президент Эрдоган подчеркнул, что для мира и стабильности региона Армения должна вывести войска с оккупированных территорий Нагорного Карабаха и соседних районов», — цитирует РИА Новости сообщение администрации.