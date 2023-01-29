Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, Российской Федерации и Сирии на высшем уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорим: пусть Россия-Турция-Сирия объединятся в трио. Пусть Иран также присоединится, давайте проведем наши переговоры таким образом, и пусть в регионе наступит мир. Здесь мы тоже получаем результаты», — заявил Эрдоган.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция попросила содействия России в нормализации отношений с Сирией.