Осенью этого года будет организовано первое переселение в город Агдам.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов во время церемонии, посвящённой открытию пассажирского железнодорожного маршрута Баку–Агдам–Баку.

По его словам, восстановительные работы в городе Агдам ведутся ускоренными темпами.

«В городе ведутся масштабные инфраструктурные работы. Первое переселение в город Агдам начнётся в ближайшие месяцы, осенью», — отметил Эмин Гусейнов.

Он добавил, что к концу 2026 года исторический центр города Агдам будет полностью восстановлен и полностью восстановлен.