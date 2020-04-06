Елизавета II в обращении к нации сравнила COVID-19 с Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации, которое было посвящено пандемии коронавируса нового типа COVID-19, сравнила заболевание с уроками Второй мировой войны. Трансляцию обращения вел «Би-би-си».
Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в «непростое время».
Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.
«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности», — подчеркнула Елизавета II.
Она также призвала британцев верить, что «лучшие дни вернутся», несмотря на «тяжелые испытания».(Газета.Ru)