Елизавета II в обращении к нации сравнила COVID-19 с Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации, которое было посвящено пандемии коронавируса нового типа COVID-19, сравнила заболевание с уроками Второй мировой войны. Трансляцию обращения вел «Би-би-си».

Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в «непростое время».

Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности», — подчеркнула Елизавета II.

Она также призвала британцев верить, что «лучшие дни вернутся», несмотря на «тяжелые испытания».(Газета.Ru)

 

| 2020-04-06T00:29:42+00:00 6 апреля 2020, 06:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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