Елизавета II в обращении к нации сравнила COVID-19 с Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации, которое было посвящено пандемии коронавируса нового типа COVID-19, сравнила заболевание с уроками Второй мировой войны. Трансляцию обращения вел «Би-би-си».

Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в «непростое время».

Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности», — подчеркнула Елизавета II.