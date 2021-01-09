Эксперт: Войны не будет, но полная блокада Тирасполя вполне реальна

НАТО планирует в ближайшее время расширить сотрудничество с Молдовой и поможет стране модернизировать институты, отвечающие за «оборону и безопасность». Об этом в разговоре с новым президентом Молдовы Майей Санду заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Сотрудничество НАТО и Молдовы продолжается с 1992 года, когда страна присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (ССАС).

Предыдущий, промосковский президент Молдовы Игорь Додон критически относился к расширению партнерства с НАТО. В 2018 году он заявил о возможном закрытии офиса Альянса в Кишиневе, однако этого не произошло.

Вскоре предстоит еще визит президента Санду в Брюссель. Интересно, способно ли усиление сотрудничества страны с Североатлантическим блоком как-то поспособствовать ускорению решения проблемы Приднестровья? Добавляет ли это каких-то инструментов Кишиневу или, напротив, ограничивает его возможности по урегулированию? Последнее время президент Санду регулярно заявляет о том, что российские миротворцы должны быть выведены из Приднестровья и заменены на гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

На эти вопросы # отвечают известные зарубежные эксперты.

Директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда:

— Я бы не стал абсолютизировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно усиления помощи Республике Молдова. Дело в том, что Молдова – нейтральное государство, и ее нейтралитет закреплен в Конституции страны. И, например, когда в Кишиневе говорят о европейской интеграции, что в принципе поддерживал и Игорь Додон, то о евроатлантической интеграции, то есть, о вступлении в Североатлантический блок речи не идет. Армия в Молдове, как известно, небольшая, поэтому здесь речь идет в первую очередь о символах.

Собственно говоря, таким символом является и поддержка Майи Санду со стороны коллективного Запада. И с этим связано и заявление Йенса Столтенберга о поддержке Молдовы. Понятно, что офис НАТО в Кишиневе никто закрывать не будет (как грозился экс-президент Игорь Додон), но и говорить о том, что Молдова станет в ближайшее время форпостом западной поддержки, я бы тоже не рискнул. Я легко могу представить себе, как Россия поддерживает Додона, но не могу представить, как Европейский Союз и коллективный Запад поддерживают Санду.

Видимо, следует понимать, что нейтральный статус Молдовы – это продукт политического компромисса тамошней политической элиты, поэтому ожидать, что он быстро изменится в пользу движения в евроатлантическом направлении, я бы не стал.

А Санду предстоит в первую очередь решать внутренние проблемы. И в этом контексте интересно будет посмотреть на ее визит на следующей неделе в Киев, во время которого будут обсуждаться разнообразные проблемы, в том числе и согласование интеграции Молдовы и Украины в Европейский Союз, и решение безопасности границ Приднестровья, которое на сей момент, как самопровозглашенная республика, остается крупнейшей, наверное, серой зоной в этой части Европы.

Ринат Ковбасюк, глава Украинской политологической ассоциации имени Фрэнсиса Фукуямы, политэксперт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:

— Важно отметить, что, несмотря на заявленный нейтральный статус Республики Молдова, Кишинев в целом сохраняет продуктивные отношения с Брюсселем и довольно давно сотрудничает во многих сферах, которые помогают республике в целом поддерживать свою институционность и оставаться субъектом международных отношений, несмотря на все внутриполитические кризисы, которые испытала на себе эта страна.

Важно отметить, что, несмотря на существование в молдавском общественном дискурсе пророссийских оттенков, многие граждане Молдовы крайне позитивно оценивают сотрудничество молдавских властей как со странами НАТО в целом, так и самим Брюсселем.

На протяжении последних 2 десятков лет НАТО активно выстраивает в Молдове собственный позитивный имидж, изрядно подпорченный в свое время советской пропагандой. К примеру, благодаря Целевому фонду НАТО были собраны и утилизированы со всей республики опасные пестициды, которые там хранились ещё со времён СССР и угрожали экологической безопасности Молдовы. Также очень много разных проектов в сфере гражданской обороны, науки, повышения обороноспособности республики, киберзащиты и т.д.

Такая многогранная деятельность офиса НАТО, который был открыт в 2017 году, конечно, впечатляет, но для небольшой республики это вполне объяснимо, учитывая замороженный конфликт в Приднестровье и нежелание Кремля покидать этот регион.

Важно подчеркнуть, что независимо от деятельности НАТО ключи мирного урегулирования данного конфликта и полной реинтеграции мятежного региона лежат в Москве, и то, насколько будут готовы российские власти искать компромиссы в данной проблематике, и зависит будущее развитие событий в Приднестровье.

Очевидно, что в Москве не особо обрадовались победе Майи Санду, поэтому молдовско-российские отношения ждет охлаждение. Хотя декларативно Санду заявляет, что Кремль для Кишинева останется надёжным партнёром, по факту новый президент уже сейчас начала политику выдавливания российского влияния из региона. Ее заявление о выводе российских миротворцев только первый звоночек молдовской интифады, уверен, что Санду не отступит и будет и дальше искать рычаги влияния на Москву с целью выдворения ее из Приднестровья.

Сможет ли НАТО, кроме заявлений, как-то содействовать новому президенту? Спорный вопрос. Конечно, громогласные заявления в поддержку территориальной целостности Молдовы мы точно услышим, участие НАТО в модернизации молдавской армии, скорее всего, увидим, и всеобщее повышение обороноспособности республики со стороны Альянса тоже имеет место быть. Но ждать каких-то санкций от стран НАТО в отношении России, если последняя не выведет «миротворцев», думаю, не стоит.

Важно также обозначить активное восстановление дружественных отношений администрацией Санду с ближайшими соседями — Румынией и Украиной (одна — член Альянса, другая — ближайший союзник вне Альянса). Это говорит о том, что Кишинев видит в этих странах гарантов собственной независимости.

Лично я считаю, что в случае обострения ситуации в регионе, администрация Санду вряд ли доведет ситуацию до военной эскалации конфликта, но вот полная блокада Тирасполя вполне реальна, и в этом случае без Украины Санду не обойтись. Этот сценарий вполне реалистичен, потому что Санду не отступит от своего желания реинтегрировать мятежный регион, а Москва с вероятностью в 99% не выведет своих «миротворцев», разве что в самой России произойдут какие то радикальные общественно-политические сдвиги, чего, естественно, в ближайшей перспективе не предвидится, да и в дальней тоже. Поэтому обострения, я думаю, не избежать!

Активные контакты Санду с НАТО и ближайшими соседями говорят об одном — новый молдавский президент ищет себе надёжных партнёров в будущей борьбе за Приднестровье и надеется на полную солидарность цивилизованного мира с Кишиневом. Так что, ждём ещё одного размораживания давно замороженного конфликта, и может это к лучшему – тогда наконец-то закроется черная дыра на юго-западной границе Украины!