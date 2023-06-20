Президент США Джо Байден назвал «реальной» угрозу того, что российский президент Владимир Путин отдаст приказ применить в ходе войны в Украине тактическое ядерное оружие.

Слова Байдена, сказанные в понедельник на встрече со спонсорами его избирательной кампании в штате Калифорния, цитирует агентство Reuters.

«Когда два года назад я говорил, что обеспокоен тем, что река Колорадо может пересохнуть, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я говорил, что обеспокоен тем, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие. Но это реально» — сказал Байден.

Байден не уточнил, на основании каких данных он делает вывод о возможности применения Россией ядерного оружия и где оно могло бы быть применено. Ранее американские военные и представители администрации неоднократно заявляли, что пока не видят признаков подготовки России к ядерному удару и соответственно не намерены менять уровень боеготовности ядерных сил США. (svoboda.org)