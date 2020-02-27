Эксперт поведал о причинах возросшей капитализации банков

Центробанк информирует о возросшей капитализации местных банков в прошлом году, отмечая рост депозитных портфелей. Несмотря на объективно позитивную суть этого, причины подвижек вызваны внешними факторами. Они не являются заслугой самих кредитно-финансовых организаций, сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

Отчет ЦБА выявил, что в минувшем году совокупные обязательства банковского сектора увеличились за год на 10,6% — до 28,14 млрд. манатов. При этом львиная доля роста достигнута за счет депозитов. Депозитные портфели банков увеличились на 14,7% — до 21,327 млрд. манатов. Большая часть депозитов, порядка 72% пришлась на долю юридических лиц (12,8 млн. манатов) с ростом в годовом исчислении на 24,3%. Участие в общем росте физических лиц незначительно — объемы их депозитов немногим превысили 8,5 млн. манатов, увеличившись на 2,8%.

Обязательства наших банков перед кредитными и финансовыми организациями, ЦБА и госфондами составили 3,6 млрд. манатов, сократившись с начала года на 5,2%. Сумма эмитированных ими ценных бумаг составила чуть меньше 1,75 млн. манатов. Другие пассивы — 1,23 млрд. манатов. Акционерный капитал с начала года не изменился и составил 225,85 млрд. манатов. Непокрытый убыток — в размере 9 млн. манатов, общие резервы — 13,4 млн. манатов (рост на 5,3 процента). Примечательно, что капитализация банковского составила 4,58 млрд. манатов, что на 511,2 миллиона манатов, или на 12,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как видно из статистики, рост депозитных портфелей наблюдается главным образом в сегменте юридических лиц. Это означает, что в целом на росте депозитов сказалась налоговая реформа, объявленная в стране борьба с теневой экономикой и требования государства к безналичным расчетам. Государство вынуждает компании выходить из тени, проводить операции через банковский сектор, держать финансовые средства на банковских счетах. Все это приводит к росту депозитов — совокупных средств на банковских счетах, включая срочные вклады, говорит Гасанов.

На самом же деле, согласно нашему закону «О банках», депозит — понятие более широкое и подразумевает оно любые деньги на банковском счете. По сути, это привлеченные банком деньги — и вклады под проценты, и деньги на текущих счетах физических и юридических лиц. В свою очередь вклады обычно срочные — по срочному вкладу устанавливается определённый срок хранения (от нескольких месяцев до нескольких лет). Такой вклад хранится в банке в размере внесённой суммы и возвращается вкладчику полностью вместе с процентами.

Население, как правило, держит свои деньги в виде срочных вкладов, а бизнес — в виде депозитов, поскольку вклады юридических лиц не застрахованы. Рост депозитных портфелей в сегменте юридических лиц говорит о том, что рост капитализации банков обусловлен главным образом упомянутыми государственными мерами. Кроме этого, по словам Гасанова, сказался переход на карточную систему начисления зарплат бюджетникам — это также повлияло на рост банковских депозитов.

По данным Центробанка, обязательства банков перед Центробанком и госфондами сократились. Данное обстоятельство говорит о слабом кредитовании банков по линии ЦБА. В целом же излишняя ликвидность в банковской системе, о которой говорит Центробанк и некоторые наши эксперты, касается не всех банков, говорит собеседник. Иные финансовые структуры сталкиваются с нехваткой ликвидности.

Между тем, акционерный капитал остался на прежнем уровне, т.е. финансовые организации не эмитировали новые акции, акционеры не вкладывались в банки. При этом увеличился совокупный капитал. В этом контексте эксперт указал на разницу между уставным и совокупным капиталом, куда входят также привлеченные субординированные кредиты. При этом банки создают резервы по кредитам. Причем, по проблемным долгам резервы достигают порой 100% выданной суммы. А теперь внимание — эти средства вычитаются из капитала.

«Для полноты понимания приведу пример. По местному банковскому законодательству минимальный уставной капитал банка должен быть на уровне 50 млн. манатов. Скажем, уставный капитал банка равен его совокупному капиталу. И вот финансовая структура выдала кредиты и 10 млн. этой суммы стали проблемными. Если проблемный кредит висит больше года, банк должен создать резервы в размере 100% от выданной суммы. Финансовая структура создает резервы на 10 млн. манатов. Откуда вычитываются эти деньги? Из совокупного капитала. Уставный капитал остается на бумаге, а вот совокупный капитал в приведенном нами случае уменьшается до 40 млн. манатов, поскольку созданы резервы и они вычтены из капитала», — пояснил эксперт.

Для понимания причин возросшей капитализации банков нелишне припомнить, что в минувшем году девальвационная разница по кредитам населения выплачивалась государством. В результате местные банки вернули часть проблемных долгов, а, следовательно, хранящиеся в резервах банковские вернулись в основной капитал.

«Все это позволило Центробанку констатировать рост капитализации банков, тогда как, по сути, мы имеем дело с частичным возвратом капитала», — отметил Гасанов. — К тому же неоднократно говорилось, что иные наши банки намеренно занижают уровень проблемных кредитов во избежание оттока капитала в резервы и сокращение показателей капитализации. Исходя из этого, резервы банков должны быть больше, а капитализации, соответственно, ниже».