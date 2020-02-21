Джунгли зовут: в CinemaPlus состоялось яркое шоу в честь выхода нового фильма 

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре 28 Mall состоялся предпремьерный показ приключенческого фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», сообщает #.

В кинотеатре была создана атмосфера джунглей, а животные, растения и лианы олицетворяли её дикий дух. Изюминкой вечера стала шоу-программа цветных голубей, которая вызвала бурный восторг у гостей.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — американская приключенческая комедия 2020 года в жанре фэнтези режиссёра Стивена Гейгана, снятая по сценарию Гейгана и Томаса Шеперда. Фильм основан на одноимённом романе Хью Лофтинга и рассказывает о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. Главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, а также Том Холланд, Эмма Томпсон, Рами Малек, Майкл Шин, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Марион Котийяр, Антонио Бандерас, Джесси Бакли и другие .

По сюжету, семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову…