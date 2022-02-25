Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны-члены НАТО отключить Россию от SWIFT. Заявление опубликовано на сайте британского правительства, сообщает ТАСС.

В своем выступлении на встрече с лидерами стран-членов альянса Джонсон призвал «принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль» российским властям. По его словам, Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Великобритания сообщала ранее.

До этого Джонсон пообещал, что Великобритания будет «выдавливать» Россию из мировой экономики и запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах. Страна ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Ростеха» и «Уралвагонзавода».

Отключить Россию от SWIFT призвал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Между тем в ЕС считают маловероятным отключение России от SWIFT, полагая, что это решение приведет к широкомасштабным последствиям в том числе и в Европе.