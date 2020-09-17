Джим Керри сыграет Джо Байдена

Американский актер Джим Керри сыграет американского политика и кандидата в президенты США Джо Байдена в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы телеканала NBC «Saturday Night Live».

Как рассказали создатели шоу в Twitter, Керри станет кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом в новом сезоне, который начнется 3 ноября.

«Джим Керри – наш новый Джо Байден!» — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дата выхода телепередачи совпадает с президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

| 2020-09-17T01:56:17+04:00 17 сентября 2020, 06:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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