Джим Керри сыграет Джо Байдена

Американский актер Джим Керри сыграет американского политика и кандидата в президенты США Джо Байдена в новом 46-м сезоне сатирической вечерней программы телеканала NBC «Saturday Night Live».

Как рассказали создатели шоу в Twitter, Керри станет кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом в новом сезоне, который начнется 3 ноября.

«Джим Керри – наш новый Джо Байден!» — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дата выхода телепередачи совпадает с президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.